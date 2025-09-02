Урочистості з нагоди Дня міста в Одесі розпочалися підняттям прапора

Уранці 2 вересня в Одесі відбулася урочиста церемонія підняття прапора міста, а також стягів родів і видів військ Збройних Сил України, які сьогодні героїчно боронять нашу державу від ворога.

Міський голова Геннадій Труханов зазначив, що цього року Одеса знову зустрічає День міста без гучних святкувань, але з вірою в перемогу та щирою вдячністю Силам оборони. Саме завдяки їхній щоденній мужності місто продовжує жити, зберігаючи свою стійкість, гідність і дух взаємної підтримки. Ми схиляємо голови перед пам’яттю тих, хто віддав життя за Україну, і висловлюємо глибоку подяку кожному, хто наближає нашу перемогу на фронті та в тилу.

Сьогодні на Біржовій площі також замайоріли прапори Маріуполя, Бахмута, Лисичанська, Генічеська та інших тимчасово окупованих міст України — як символ нашої єдності та непохитної надії на визволення.

«Одеса — це не лише море та архітектура. Насамперед — це люди. Ті, хто не втрачає людяності під час обстрілів, хто підтримує ближніх, захищає Батьківщину, рятує, навчає, годує, відновлює й тримається. Одеса житиме. Вона стане ще сильнішою, ще прекраснішою, ще світлішою», — сказав Геннадій Труханов, звертаючись до одеситів з нагоди Дня міста.