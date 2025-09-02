Припортова інфраструктура Ізмаїльського району зазнала удару з боку РФ
У ніч на 2 вересня російські окупаційні війська здійснили атаку на портову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області.
Про це повідомили в пресслужбі Ізмаїльської районної державної адміністрації.
Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти масштабним руйнуванням і уникнути людських жертв.
Пожежі, що виникли внаслідок атаки, були оперативно ліквідовані.
