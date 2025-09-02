Найдовший трамвайний маршрут в Україні запрацював в Одесі на свято міста

2 вересня, на День міста, в Одесі відновили рух трамвайного маршруту «Північ — Південь» — найдовшого в Україні. Він з’єднує вулицю 28-ї Бригади та 11-ту станцію Люстдорфської дороги, має протяжність 29 км і 123 зупинки.

Маршрут може обслуговувати до 70 тисяч пасажирів щодня. За підтримки Європейського інвестиційного банку місто отримало 13 сучасних трамваїв із низькою підлогою, кондиціонерами та зручностями для людей з інвалідністю.

Оновлено також інфраструктуру: замінено рейки, відремонтовано вузлові ділянки, облаштовано зупинки для маломобільних пасажирів. За словами мера Геннадія Труханова, це — подарунок одеситам до свята та крок до сучасного міського транспорту.