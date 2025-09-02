До пам’ятного знаку поріднених міст Одеси додали нові напрямки

Одеса зміцнює міжнародні зв’язки з громадами, які поділяють спільні з нами цінності: солідарність, відкритість і прагнення до миру.

На пам'ятному знаку поріднених міст Одеси зʼявилися нові географічні назви: Майнц, Гейдельберг і Таїта Тавета (Республіка Кенія)

«Місце, де ми з вами стоїмо зараз, — це паспорт нашої великої міжнародної родини. Одразу два німецькі міста — Майнц і Гейдельберг — стали нашими партнерами цього року. Ці пожежні машини — подарунок нашому місту. Три — від Майнца. Ще дві — від британського Бристоля. Ми щиро вдячні за цю допомогу і сподіваємося, що покажчик Бристоля незабаром з’явиться поруч», - зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Одеса продовжує розвивати співпрацю з містами Європи, Америки, Азії та Африки. Кожне нове партнерство — це ще один голос на підтримку України.