До Дня міста вручили найпрестижніші відзнаки Одеси

2 вересня, у День міста, на Біржовій площі за традицією відбулося вручення найвищих нагород Одеської міської територіальної громади.

Звання «Почесний громадянин міста Одеси» присвоєно Рувіну Мордковичу Шварцману.

Рувін Шварцман — людина, яка пройшла крізь жахи гетто, але не зламалася. Все своє життя він присвятив громадській діяльності, боротьбі за правду та збереженню пам’яті жертв Голокосту. Його голос, зокрема виступ у Німецькому Бундестазі, допомагає Україні отримувати реальну підтримку від міжнародних партнерів.

Почесну відзнаку Одеського міського голови «ОДЕСА» отримала Марілуїзе Бек, директорка з питань Східної та Центральної Європи Центру ліберальної сучасності. Нагороду вручено за всебічну підтримку одеситів у воєнний час, вагомий внесок у започаткування співпраці з німецькими партнерами та підтримання позитивного іміджу Одеси на європейській арені.

Почесну відзнаку Одеського міського голови «ОДЕСА» отримав депутат міської ради, екслорд міста Бристоль пан Пол Гоггін за всебічну підтримку одеситів у воєнний час. Пол Гоггін привіз на День міста у подарунок одеситам рятувальну техніку – дві пожежні машини.

Почесну відзнаку імені Григорія Григоровича Маразлі II ступеня отримав Леонід Крючков, голова наглядової ради ТОВ «СТІКОН», Почесний громадянин Одеси. Нагороду присвоєно за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та значний внесок у розвиток будівельної галузі, відновлення житлового фонду, об’єктів культурної спадщини та соціальної інфраструктури міста.