Злочинна агресія в Одесі: нападник понесе відповідальність за смерть

В Одесі слідчі повідомили 43-річному місцевому жителю про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Чоловік, який уже мав судимість, жорстоко напав на трьох одеситів у Київському районі міста.

Спершу він побив 38-річного чоловіка через конфлікт у супермаркеті. Потім напав на 66-річного містянина на лавці, заволодів його речами — у результаті побиття потерпілий помер у лікарні. Згодом зловмисник побив ще одного чоловіка — 64-річного перехожого.

Після слідчих дій і експертиз фігуранта затримали. Йому інкримінують умисні тілесні ушкодження різного ступеня, розбій із тяжкими наслідками та злочини, скоєні в умовах воєнного стану. Суд взяв підозрюваного під варту. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває під керівництвом Київської окружної прокуратури Одеси.