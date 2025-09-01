Внаслідок пожежі в Одеській області загинув чоловік

У селі Каракурт Болградського району 31 серпня сталося загоряння сухої трави на відкритій ділянці по вулиці Арнаутській.

На місце події прибули рятувальники ДСНС. Пожежу, що охопила площу близько 100 квадратних метрів, вдалося оперативно ліквідувати.

Під час гасіння вогню було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1986 року народження.

Причини виникнення пожежі наразі з’ясовуються. До ліквідації залучалися 4 рятувальники та одна одиниця техніки.