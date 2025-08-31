Масові урочистості з нагоди свята у школах скасовано через безпекові загрози

Четвертий раз поспіль одеські діти йдуть до школи під ворожими обстрілами. Тому пріоритетним залишається питання безпеки.

До навчання готові 120 шкіл, з яких 92 мають власні укриття, та 137 дитячих садочків.

Очно працюють 102 дошкільні заклади. Очікується майже 89 тисяч учнів, зокрема близько 6 тисяч першокласників.

Масштабних лінійок цьогоріч не буде через вимоги безпеки. Урочистості проходитимуть у компактному форматі в актових залах або біля входів до укриттів.

Учні молодших та середніх класів повністю забезпечені підручниками. Для старших класів постачання підручників триває, також доступні електронні версії на сайті МОН.

Безоплатне харчування для учнів 1–4-х класів та пільгових категорій розпочнеться 8 вересня. На це щодня виділятиметься майже два мільйони гривень з міського бюджету.

Навчальний рік триватиме до 29 травня 2026 року без продовження на червень.

Канікули заплановані традиційно: осінні з 27 жовтня по 2 листопада, зимові з 27 грудня по 11 січня, весняні з 23 по 29 березня.

Продовжується відновлення чотирьох пошкоджених через збройну агресію росії закладів освіти. У гімназії №125 завершуються внутрішні роботи, Михайлівський ліцей також на стадії ремонту. Інклюзивно-ресурсний центр №1 та дитсадок №283 потребують реконструкції.