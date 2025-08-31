Масована атака дронами на Чорноморськ: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, місто без світла

У ніч проти 31 серпня російські війська здійснили наймасованішу з початку повномасштабної війни атаку дронами-камікадзе на місто Чорноморськ Одеської області.

За інформацією військових аналітиків та місцевої влади, ворог застосував рекордну кількість ударних безпілотників типу «Шахед» — понад 50. Дрони заходили кількома хвилями з акваторії Чорного моря, повітряна тривога пролунала близько 23:27.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів регіону негайно пройти до укриттів, попередивши про високу загрозу ударів.

Наслідки атаки

Найбільше постраждав саме Чорноморськ та його околиці. Внаслідок ударів зафіксовано серйозні пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури — без світла залишилися понад 29 тисяч абонентів. Критична інфраструктура функціонує за допомогою генераторів.

Також зруйновані або пошкоджені приватні будинки, адміністративні приміщення, складське господарство. У кількох місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували близько 90 рятувальників та 27 одиниць техніки.

Одна людина отримала поранення.

Жителі повідомляли про численні вибухи, які було чутно навіть в Одесі. У соцмережах з’явилися обурення через те, що деякі мешканці публікували в реальному часі інформацію про місця прильотів, що могло допомогти ворогу.

«Світла немає в більшості міста… Дякую силам ППО — вашу роботу чуло й бачило все місто», — написав у Facebook місцевий житель Валентин Ткачук.

Чорноморськ — портове місто за 20 км від Одеси, один із ключових учасників "зернового коридору". Згідно з відкритими джерелами, станом на початок 2022 року в місті проживало близько 60 тисяч осіб.

Це вже не перший подібний удар по південних регіонах України. Зокрема, у ніч на 20 серпня ворог атакував Ізмаїльський район, де також постраждала портова інфраструктура та виникла масштабна пожежа.