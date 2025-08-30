Напад на ґрунті ревнощів: житель Одещини під вартою за поранення дружини

У селі Авангардівської громади стався конфлікт між подружжям, що завершився ножовим пораненням. Під час розпивання алкоголю 65-річний чоловік, охоплений ревнощами, завдав удар ножем своїй 63-річній дружині в живіт.

Після усвідомлення скоєного він сам викликав «швидку». Жінку госпіталізували з проникаючим пораненням черевної порожнини. Медики повідомили про подію поліцію.

На місці події правоохоронці затримали чоловіка в процесуальному порядку, вилучили ніж та інші речові докази, які направили на експертизу.

За словами слідчої Одеського районного управління поліції № 2 Діани Войтової, після збору доказів фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Суд задовольнив клопотання слідства та обрав для підозрюваного запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури.