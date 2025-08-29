Одеські новини Події Суспільство ТОП Новини 

В Одесі пройшла церемонія вшанування загиблих Героїв

З нагоди Дня памʼяті Захисників і Захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, в Одесі поклали квіти до памʼятного знака в секторі поховань Героїв на одному з кладовищ міста.

У заході взяли участь керівники міста й області, родини загиблих, ветерани, військовослужбовці, представники силових структур, священнослужителі, громадськість.

Наразі міська влада разом з родинами загиблих працює над створенням Меморіалу на цьому місці.

