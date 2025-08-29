На Академіка Філатова дитина випала з вікна — поліція розслідує обставини
Сьогодні, 29 серпня, на вулиці Академіка Філатова з вікна третього поверху випала малолітня дитина. Про інцидент поліцію повідомили медики після госпіталізації постраждалої.
Попередньо відомо, що жінка з іншої області приїхала в гості до подруги. Поки мати займалась хатніми справами, дитина вилізла на підвіконня та випала з вікна.
Обставини події з’ясовуються, вирішується питання правової кваліфікації.
