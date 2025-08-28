В Одесі встановлять нові камери автофіксації у місцях підвищеної аварійності
З метою підвищення безпеки руху в Одесі планується встановлення нових камер автоматичної фіксації порушень у чотирьох аварійно небезпечних локаціях. Їх визначили за результатами спільного аналізу ДТП за участю Нацполіції, транспортного департаменту та інших профільних установ.
Камери з’являться на таких перехрестях:
вул. Грушевського – Проценка – Бродська (2 камери);
просп. Небесної Сотні – вул. Шкільний аеродром (2 камери);
Люстдорфська дорога – вул. Бреуса (1 камера);
3-тя станція Люстдорфської дороги (1 камера).
Проєкт погоджено з Нацполіцією та відповідає вимогам чинного законодавства. Остаточне рішення ухвалить Одеська міськрада. Очікується, що це сприятиме зменшенню кількості аварій і підвищенню дисципліни водіїв.
