У зв’язку з велоперегонами 29–31 серпня в Одесі тимчасово обмежать рух транспорту

29–31 серпня 2025 року в Одесі відбудуться велосипедні гонки Tour de Ribas та Odesa Grand-Prix, організовані ГО «Південна велосипедна ліга м. Одеси»

У зв’язку з цим 30 і 31 серпня з 09:30 до 12:30 буде тимчасово обмежено рух на вул. Центральний аеропорт(ділянка між Овідіопольською дорогою та вул. Малішевського, колишня – Гастелло), крім спецтранспорту та учасників змагань.

Маршрути змагань:

Tour de Ribas:

  • 29 серпня, 17:00–19:00 — вул. Дерибасівська (між Преображенською та Європейською);

  • 30 серпня, 09:30–12:30 — вул. Центральний аеропорт.

Odesa Grand-Prix:

  • 31 серпня, 09:30–12:30 — вул. Центральний аеропорт.

