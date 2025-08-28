Сплеск COVID-19 в Одесі: що кажуть лікарі

У соцмережах, особливо в телеграм-каналах, почали активно поширюватися повідомлення про нібито стрімке зростання захворюваності на коронавірус в Одесі. Автори публікацій стверджують, що лікарні переповнені, а пацієнти масово не можуть одужати. Подібні повідомлення спричинили хвилю тривоги серед містян. Але чи відповідає це дійсності?

Журналісти Новини.LIVE звернулися за коментарем до директора департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левона Нікогосяна.

Ситуація під контролем: лікарні не перевантажені

За словами Нікогосяна, на сьогодні рівень захворюваності в Одесі не перевищує звичайних сезонних показників. Хоча щотижня фіксується зростання кількості хворих, медична система міста справляється з навантаженням і працює у штатному режимі.

"У нашій інфекційній лікарні перебуває лише 12 пацієнтів із підтвердженим COVID-19. Є всі необхідні препарати, швидкі тести, працюють амбулаторії. Немає потреби в паніці", — зазначив він.

Медики запевняють, що в разі потреби місто готове оперативно розгорнути додаткові ліжка. Зараз лікарні мають достатньо ресурсів, зокрема понад 300 місць в інфекційній лікарні, оснащених кисневими станціями.

Важливість вчасної реакції на симптоми

Хоча більшість випадків нині перебігає у легкій формі, лікарі закликають не ігнорувати перші симптоми — підвищену температуру, слабкість, нездужання. Особливо уважними мають бути люди з хронічними захворюваннями та літні пацієнти.

"Навіть легкий перебіг може бути небезпечним для вразливих груп. Тому головне — не займатися самолікуванням, а звертатися до сімейного лікаря", — наголосив Нікогосян.

Завдяки доступності експрес-тестів діагностування стало простішим, а ранній початок лікування — ефективнішим.

Нові штами: чи є привід для занепокоєння?

На сьогоднішній день серед пацієнтів не виявлено нових штамів вірусу. Фахівці підкреслюють: головне — не те, який саме варіант COVID-19 виявлено, а своєчасне звернення за медичною допомогою.

"Панікувати немає причин. Проте й легковажне ставлення до хвороби може мати серйозні наслідки", — підкреслив очільник департаменту.

Профілактика — ключ до стабільної ситуації

Лікарі наголошують, що профілактика і відповідальне ставлення до свого здоров’я допоможуть уникнути нової хвилі пандемії. Зараз ситуація в місті контрольована, і все залежить від дисципліни самих мешканців.