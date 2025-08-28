Майстру висунуто підозру через загоряння резервуара та забруднення повітря
У лютому в Одесі на території паливного підприємства під час газорізальних робіт зайнялася цистерна. 49-річний підрядник не очистив резервуар від залишків палива, що й спричинило пожежу. За даними екологічної експертизи, довкіллю завдано шкоди майже на 440 000 гривень.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України — забруднення атмосферного повітря через порушення правил. Йому загрожує штраф або обмеження волі до трьох років.
Розслідування триває під процесуальним керівництвом Пересипської окружної прокуратури.
