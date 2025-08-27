В Одесі водій збив 17-річну дівчину на пішохідному переході

27 серпня вранці на вулиці Середньофонтанській 83-річний водій KIA наїхав на 17-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Постраждалу доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, струсом, забоєм грудної клітки та саднами.

Водій був тверезий. На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліція вирішує питання про відкриття провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що призвело до травм середньої тяжкості).