В Одесі водій збив 17-річну дівчину на пішохідному переході
27 серпня вранці на вулиці Середньофонтанській 83-річний водій KIA наїхав на 17-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Постраждалу доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, струсом, забоєм грудної клітки та саднами.
Водій був тверезий. На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліція вирішує питання про відкриття провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що призвело до травм середньої тяжкості).
