В Одесі пенсіонерка вдарила невістку ножем

Поліція розслідує інцидент, що стався на Скиданівському узвозі в Одесі. За даними правоохоронців, конфлікт виник між 76-річною жінкою та її сином із цивільною дружиною через побутові суперечності.

Пенсіонерка не схвалювала спосіб життя родини сина. Під час чергового візиту вона почала сварити співмешканців, висловлюючи своє невдоволення. Словесна перепалка переросла в агресивну сутичку, під час якої жінка вдарила 50-річну невістку ножем у живіт.

Постраждалу з проникаючим пораненням черевної порожнини госпіталізували до лікарні. Медики «швидкої» повідомили про подію до поліції.

На місці інциденту правоохоронці затримали підозрювану. Їй уже оголошено про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Згідно із санкцією відповідної статті, жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Суд призначив їй запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Досудове розслідування триває.