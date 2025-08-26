Видавав себе за криптотрейдера: одесит ошукав знайомих на понад 42 мільйони гривень

32-річний одесит створив фіктивний криптовалютний фонд і переконував знайомих інвестувати в «прибуткову торгівлю». Для правдоподібності він орендував офіс, демонстрував удавану успішність і навіть повертав частину коштів як «прибуток». Насправді торгів не було – гроші, понад 42 млн грн, він переводив на свої рахунки й витрачав.

Його діяльність викрили кіберполіцейські та слідчі. Чоловіку оголошено обвинувачення за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану. Справу скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція закликає громадян не довіряти обіцянкам швидких прибутків і бути обережними з фінансовими вкладеннями, навіть у знайомих.