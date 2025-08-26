Патріотичні заходи до Дня Прапора та Дня Незалежності провели в освітніх закладах Одеси

До Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України в одеських закладах освіти провели патріотичні заходи для дітей, учнів, педагогів і мешканців міста.

Відбулися години спілкування, вікторини, флешмоби, творчі виставки та фотопрезентації, присвячені свободі, незалежності та історії України. Молодші діти взяли участь у розважально-патріотичних програмах.

Також освітяни, учні й батьки долучилися до міських заходів: урочистого підняття Прапора, масового диктанту та вшанування пам’яті загиблих захисників на Алеї Слави.

Усі ці події сприяли вихованню патріотизму й підкреслили єдність українського народу.