Патріотичні заходи до Дня Прапора та Дня Незалежності провели в освітніх закладах Одеси
До Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України в одеських закладах освіти провели патріотичні заходи для дітей, учнів, педагогів і мешканців міста.
Відбулися години спілкування, вікторини, флешмоби, творчі виставки та фотопрезентації, присвячені свободі, незалежності та історії України. Молодші діти взяли участь у розважально-патріотичних програмах.
Також освітяни, учні й батьки долучилися до міських заходів: урочистого підняття Прапора, масового диктанту та вшанування пам’яті загиблих захисників на Алеї Слави.
Усі ці події сприяли вихованню патріотизму й підкреслили єдність українського народу.
