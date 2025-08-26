На Одещині викрили банду крадіїв: обікрали 9 будинків, справу передано до суду

Навесні в селах Доброславської та Визирської громад Одеського району четверо чоловіків — троє братів і їхній товариш — обікрали дев’ять домоволодінь. Вони приїжджали з іншої області, зламували двері й вікна та викрадали техніку, інструменти, паливо й інше майно, яке потім продавали. Збитки склали понад 160 тисяч гривень.

Поліцейські встановили особи зловмисників, вилучили частину викраденого та повернули його власникам. Найстарший із групи вже мав умовний термін за схожий злочин.

Фігурантам повідомлено про підозру в крадіжках, вчинених групою осіб у воєнний час із проникненням у житло. Їм загрожує до 8 років ув’язнення. Справу передано до суду.