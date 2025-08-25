Святковий концерт на Дерибасівській: традиції, сучасність і відкритість світу

24 серпня на головній вулиці Одеси — Дерибасівській – відбувся концерт з нагоди Дня Незалежності України.

Святкова програма поєднала в собі українські народні пісні, сучасні українські хіти, англомовні композиції та навіть рокові мотиви.

Така музична палітра стала символом відкритості України до світу, її діалогу з іншими культурами і водночас гордості за власні традиції. Адже справжня незалежність — це вміння берегти своє й водночас вільно взаємодіяти з усім світом.

У концертній програмі взяв участь камерний оркестр Black Sea Orchestra Одеського муніципального музичного театру імені О. Саліка (диригентка — Олеся Пістова; солісти: Анастасія Буйницька, Юлія Борза, Тетяна Ігнатенко, Алія Дігуляр).

Також учасниками святкової програмі стали: Одеський міський центр хореографічного мистецтва (керівник — Юхим Коган), концертний оркестр Військової академії (м. Одеса, диригент — Ярослав Меда; солісти: Анна Галузінська, Олександр Нестеренко, Олексій Гавриляк) і Nana Kritsak Band.