Смертельна сварка в Одесі: підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення

В Одесі 25-річний чоловік під час сварки вдарив знайомого ножем, внаслідок чого той помер. Зловмиснику вже повідомлено про підозру.

Тіло 43-річного місцевого жителя з ножовими пораненнями було знайдено біля багатоповерхівки. За результатами слідства встановлено, що між чоловіками стався конфлікт, який переріс у бійку. Молодик двічі вдарив опонента ножем і втік з місця події.

Правоохоронці менше ніж за годину розшукали та затримали підозрюваного. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.