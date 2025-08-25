Особенности асимметричных ванн для угловых планировок

Асимметричные ванны — это модели с неравномерной геометрией боковых сторон. Их также называют угловыми скошенными или ваннами с разной длиной сторон, которые устанавливаются в угол помещения. Как правило, одна сторона у таких ванн короче другой, что особенно удобно при обустройстве помещений с нестандартной архитектурой. Часто угловые ванны комбинируют с душевыми, чтобы максимально эффективно использовать доступное пространство.

Если места немного, стоит обратить внимание именно на ассиметричные модели. Благодаря специфической форме такие ванны освобождают центр помещения, придавая интерьеру современный и лаконичный вид. Как устроена подобная сантехника и какие у нее есть преимущества, рассказываем далее в статье.

Чем отличаются угловые ванны

Стандартная конструкция угловой ванны предполагает, что две стороны примыкают к стенам. Многие модели имеют пятигранную форму и просторную чашу, которая способна вместить двух человек. Также встречаются варианты с другими формами:

прямоугольной;

трапециевидной;

овальной.

Многие угловые ванны оснащаются встроенными подголовниками, анатомическими подлокотниками и полками для аксессуаров. Есть как простые версии, так и модели с гидромассажем, водопадами и функцией светотерапии (хромотерапии).

Чаще всего встречаются асимметричные модели длиной от 1500 до 1700 мм и шириной 900–1100 мм. Также существуют сверхкомпактные ванны длиной всего 900–1200 мм — то, что нужно для самых маленьких санузлов.

Преимущества угловых ванн

Дизайнеры интерьеров часто рекомендуют угловые и асимметричные ванны по таким причинам:

Рациональная организация внутреннего пространства. Конструкция чаши продумана таким образом, чтобы обеспечить максимальную вместимость при сохранении эргономики. Чаша часто смещается от центральной оси, а передняя часть может быть как плавной, так и скосом под углом, например, в вариантах с дизайном 10°. Удобство доступа. Необычные формы переднего бортика — волнистые, закругленные или ломаные — делают подход к ванне комфортным и безопасным. Экономия площади. Такие модели идеально подходят для компактных санузлов, позволяя установить полноценную ванну даже при ограниченном пространстве. Сужение в области ног — это способ сэкономить место без потери комфорта. Эстетика и оригинальность. В интерьерах в стиле минимализм подобные ванны становятся не просто функциональным элементом, а важным акцентом. Необычная форма способна добавить индивидуальности и стать центром внимания в дизайне санузла. Вариативность моделей. Материалы изготовления угловых ванн включают акрил, чугун и сталь — на любой вкус и бюджет.

Асимметричная ванна станет отличным решением для помещений со сложной геометрией или нестандартной планировкой.