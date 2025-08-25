Негода в Одесі: впало 73 дерева, роботи з прибирання завершено

Минулими вихідними Одесу накрив потужний шторм. Через сильний дощ і шквальний вітер у місті було повалено 73 дерева та великі гілки.

Наразі всі аварійно-відновлювальні роботи вже завершено.

Фахівці комунального підприємства «Міськзелентрест» разом із працівниками інших міських служб оперативно розчищали території: розпилювали й вивозили повалені дерева, прибирали дрібні гілки та сміття з вулиць.

У першу чергу звільняли проїжджі частини, пішохідні зони, магістралі та під’їзди до соціально важливих об’єктів.

Також внаслідок негоди зафіксовано кілька пошкоджень мережі вуличного освітлення. Аварійні бригади КП «Одесміськсвітло» вже працюють над їх відновленням.