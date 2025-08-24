В Одесі чоловік отримав умовний термін за підроблене посвідчення СБУ

Приморський районний суд Одеси визнав військовозобов’язаного винним у використанні підробного посвідчення співробітника СБУ. Чоловік замовив фальшивий документ у Telegram за 5 тисяч гривень і 12 травня 2025 року намагався з ним пройти військово-лікарську комісію. Однак через завершення прийому його перенесли на інший день, а згодом затримали.

Суд призначив йому 2 роки обмеження волі з заміною на 1 рік іспитового терміну. Провину обвинувачений визнав повністю.