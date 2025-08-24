У парку Перемоги з’явився пам’ятний камінь, присвячений Силам спеціальних операцій

У День Державного Прапора в одеському дендропарку Перемоги встановили пам’ятний камінь Сил спеціальних операцій України.

На вході до парку — військові прапори, а алеї названі на честь родів військ ЗСУ, силових структур і волонтерів. На Алеї ССО відбулася урочиста церемонія вшанування тих, хто діє в найскладніших умовах заради безпеки країни.

«Парк Перемоги обʼєднує символи мужності та пам’яті про тих, хто щодня наближає нашу перемогу», — сказав міський голова Геннадій Труханов.