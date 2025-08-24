У День Незалежності Зеленський нагородив одесита, який пережив Голокост

У День Незалежності України одесит Роман Маркович Шварцман отримав високу державну нагороду — Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Нагороду особисто вручив Президент України Володимир Зеленський.

Роман Маркович пройшов крізь жахи гетто, але не зламався. Все життя він присвятив громадській діяльності, боротьбі за правду та збереженню пам’яті жертв Голокосту.

Сьогодні, коли Україна бореться за свободу, його невтомна діяльність — зокрема виступ у Німецькому Бундестазі — допомагає нашій країні отримувати реальну підтримку від інших держав та міжнародних партнерів. Завдяки його голосу світ краще розуміє нашу боротьбу та відчуває незламність українців.