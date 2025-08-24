На Одещині водійка збила пішохода: чоловік у лікарні

Ввечері 23 серпня на дорозі між Подільськом і Ананьєвом 23-річна одеситка за кермом «Mitsubishi Lancer» наїхала на 47-річного місцевого жителя, який йшов узбіччям і раптово вийшов на проїжджу частину. Чоловіка госпіталізували з переломом ноги, водійка була твереза й не постраждала.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 КК України. Призначено експертизи, авто вилучено.

Подільське районне управління поліції Одещини