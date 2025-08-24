На Одещині СБУ викрила росіянина, який готував убивство військкома

На сайті Офісу генпрокурора оприлюднено підозру 24-річному Рибіну — представнику розвідки рф. На початку 2025 року він спланував убивство військкома Березівського РТЦК Одещини.

Злочин мав виконати одесит, але той звернувся до СБУ. Надалі ситуацію контролювали правоохоронці. За планом, виконавці мали стежити за військкомом, ліквідувати його, зняти це на відео, а смерть підтвердити контрольним пострілом або перерізанням горла. Рибін переслав $20 тис. у криптовалюті й пообіцяв допомогу з втечею до Молдови.

6 червня 2025 року СБУ інсценувала вибух авто військкома. Рибін, побачивши це в ЗМІ, повірив у теракт і переказав ще $3 тис.

Крім того, через свідка СБУ він замовив два автомати Калашнікова й 60 патронів. Зброю закопали в парку та надіслали координати.