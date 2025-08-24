До Дня Незалежності в Одесі розгорнули 34-метровий прапор України

У День Незалежності України, 24 серпня, в Одесі розгорнули 34-метровий державний прапор.

Кожен метр полотнища — це рік нашої незалежності. Це наші перемоги й випробування, наш шлях крізь буремні часи до єдності, гідності та сили.

Завдяки мужності українських військових наш прапор сьогодні майорить так високо, що про сильну й незламну Україну знає весь світ. Їхня стійкість — це те, що дозволяє нам святкувати, жити і мріяти.

Саме тому сьогодні Одеса тримає синьо-жовтий стяг міцно як символ свободи, вдячності та віри. Він майорить над морем, вулицями й у наших серцях. І кожен порив вітру, що розгортає полотнище над містом, нагадує: ми вистояли, ми є, і ми будемо!