Безвісти зник Силенко Олег — поліція та рідні просять допомоги

‼️ Допоможіть знайти людину!

Зник Силенко Олег Олександрович (псевдо Алек), 1949 року народження.

Опис:

Зріст середній

Статура: худорлява

Волосся: брюнет

Особливі прикмети: родимка на підборідді

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, негайно повідомте за телефонами:

095 700 91 53 або 102

Винагорода гарантується!

Будь ласка, поширте це повідомлення — кожен репост може наблизити до порятунку!