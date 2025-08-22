Безвісти зник Силенко Олег — поліція та рідні просять допомоги
‼️ Допоможіть знайти людину!
Зник Силенко Олег Олександрович (псевдо Алек), 1949 року народження.
Опис:
Зріст середній
Статура: худорлява
Волосся: брюнет
Особливі прикмети: родимка на підборідді
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, негайно повідомте за телефонами:
095 700 91 53 або 102
Винагорода гарантується!
Будь ласка, поширте це повідомлення — кожен репост може наблизити до порятунку!
