Безвісти зник Силенко Олег — поліція та рідні просять допомоги

‼️ Допоможіть знайти людину!

Зник Силенко Олег Олександрович (псевдо Алек), 1949 року народження.

 Опис:

  • Зріст середній

  • Статура: худорлява

  • Волосся: брюнет

  • Особливі прикмети: родимка на підборідді

 Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зниклого, негайно повідомте за телефонами:
095 700 91 53 або 102

Винагорода гарантується!
Будь ласка, поширте це повідомлення — кожен репост може наблизити до порятунку!

