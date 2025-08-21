В Одесі знову зафіксовано випадки вандалізму — винним загрожує кримінальна відповідальність

Комунальники щодня стикаються з вандалізмом у місті — псують фонтани, зупинки, укриття, бювети та інші об’єкти. Лише минулого тижня КП «Сервісний центр» зафіксувало три такі випадки.

Працівники вже відновили пошкоджені об’єкти:

очистили та пофарбували бювет на вул. Кримській;

привели до ладу мобільне укриття в Грецькому парку;

відновили постамент пам’ятника Тарасу Шевченку.

Міська влада закликає мешканців і гостей Одеси берегти майно громади. У разі виявлення актів вандалізму — телефонуйте 102.

Відповідальність:

За умисне пошкодження комунального майна передбачено штраф, громадські чи виправні роботи, або до 3 років ув’язнення. За хуліганство — до 5 років обмеження волі або 4 роки позбавлення волі, якщо діє група осіб.