В Одесі змінять рух транспорту через велоперегони на День Незалежності

24 серпня 2025 року в Одесі відбудуться велоперегони «Гонка вгору!» до Дня Незалежності. У зв’язку з цим із 09:00 до 13:00 буде тимчасово змінено маршрути громадського транспорту.

Зміни у русі:

Маршрут № 220а (до Економічного університету):

від вул. Європейської — через вул. Ніни Строкатої, вул. Преображенську — далі за маршрутом.

Маршрут № 221 (до Нового ринку):

від вул. Грецької — через вул. Європейську, Ніни Строкатої, пл. Віри Холодної, Соборну площу, вул. Кіри Муратової — далі за маршрутом.

Водіїв і пасажирів просять врахувати ці зміни під час планування поїздок.