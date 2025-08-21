В Одесі змінять рух транспорту через велоперегони на День Незалежності
24 серпня 2025 року в Одесі відбудуться велоперегони «Гонка вгору!» до Дня Незалежності. У зв’язку з цим із 09:00 до 13:00 буде тимчасово змінено маршрути громадського транспорту.
Зміни у русі:
Маршрут № 220а (до Економічного університету):
від вул. Європейської — через вул. Ніни Строкатої, вул. Преображенську — далі за маршрутом.
Маршрут № 221 (до Нового ринку):
від вул. Грецької — через вул. Європейську, Ніни Строкатої, пл. Віри Холодної, Соборну площу, вул. Кіри Муратової — далі за маршрутом.
Водіїв і пасажирів просять врахувати ці зміни під час планування поїздок.
