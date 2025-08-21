В Одесі затримали торговця зброєю — йому загрожує до 7 років в’язниці

54-річного одесита затримали після того, як він втретє продав «клієнту» зброю та боєприпаси. Загалом чоловік збув два пістолети, револьвер і кілька десятків набоїв на суму майже 56 тисяч гривень.

Під час обшуку у нього вдома поліцейські знайшли ще близько 50 набоїв. Експертиза підтвердила, що вилучена зброя є вогнепальною, придатною до стрільби, а набої — бойовими.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України — збут зброї без дозволу. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави понад 551 тис. грн. Слідство триває.