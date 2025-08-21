В Одесі на День Незалежності проведуть велоперегони — частину вулиць перекриють

24 серпня 2025 року в Одесі відбудуться велосипедні перегони «Гонка вгору!» до Дня Незалежності. Організатор — ГО «Велоклуб «Аркадія».

У зв’язку з заходом з 09:00 до 13:00 буде обмежено рух транспорту на таких вулицях: Приморська, Військовий узвіз, Гоголя, Сабанєєв міст і Європейська площа (окремі смуги). Обмеження не стосуються спецтранспорту та учасників змагань.

Маршрут гонки:

вул. Приморська (старт) → Військовий узвіз → вул. Гоголя → Сабанєєв міст → Європейська площа (фініш).

Водіїв просять врахувати це під час планування поїздок.