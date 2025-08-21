Нетверезий нападник поранив одесита ножем — затриманий під вартою

У Пересипському районі Одеси нетверезий 42-річний чоловік, громадянин сусідньої держави, спровокував сварку з одеситом і двічі вдарив його ножем у тулуб. Постраждалого госпіталізували з серйозними пораненнями.

Нападника затримали неподалік місця події. Знаряддя злочину — ніж — він викинув, але поліція його знайшла. Чоловік пояснив вчинок впливом алкоголю.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) і взяли під варту. Йому загрожує до 8 років ув’язнення. Слідство триває.