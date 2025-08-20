В Одесі виявили нові пляжі-порушники: перевірки тривають

В Одесі тривають перевірки пляжів на виконання спільного наказу Одеської ОВА та оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» щодо дотримання вимог безпеки.

Згідно з розпорядженням начальника обласної військової адміністрації відкриття пляжів у воєнний час можливе лише після виконання всіх заходів безпеки та отримання відповідного акта від Одеської районної військової адміністрації.

Минулого тижня за результатами перевірки в Одесі було виявлено 11 пляжів, які працюють без офіційного дозволу. Під час перевірки 19 серпня було виявлено ще три пляжі в Київському районі, що порушують наказ.

Це пляжі: «Надія» (між колектором та траверсом №17 другої черги ПЗС); «Чайка» (між траверсами № 6-А та № 6-Б другої черги ПЗС); пляж на 15-й станції Великого Фонтану (ТОВ «Атлант Си-Груп»), розташований між траверсами 14 та 15.

Міським Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя складено відповідні акти, орендарям надано приписи про негайне усунення порушень. Всі документи будуть передані до районної та обласної військових адміністрацій для вжиття подальших заходів.

Міська влада вкотре нагадує: функціонування пляжів без офіційного дозволу ОВА є грубим порушенням закону, становить небезпеку для відпочивальників, адже напряму загрожує здоровʼю та життю людей.

Перевірки пляжів триватимуть і надалі: вони включають в себе не тільки безпекові вимоги, а й забезпечення вільного доступу вздовж урізу води.

Крім того, Радою безбарʼєрності проводяться інспекції пляжів з метою оцінки доступу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення до води.