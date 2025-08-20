В Одесі викрили фінансову піраміду: понад 90 інвесторів втратили майже 26 мільйонів гривень
Поліція завершила розслідування щодо організаторів фейкових компаній «VinEco» та «Vinex Trade», які діяли як фінансова піраміда. Шахраї переконували людей вкладати гроші під обіцянки високих прибутків і бонусів за залучення нових інвесторів.
У схемі постраждали щонайменше 94 інвестори, які втратили майже 26 млн грн. Організатор — 28-річний житель Березівщини — легалізував незаконно отримані кошти, зокрема, купив 5 земельних ділянок та 25 авто.
Фігурантам повідомлено про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, а організатору — ще й за легалізацію кримінальних доходів. Обвинувальний акт направлено до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
