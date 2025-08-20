Новини Одеської області Одеські новини Події ТОП Новини 

В Одесі викрили фінансову піраміду: понад 90 інвесторів втратили майже 26 мільйонів гривень

редактор , ,

Поліція завершила розслідування щодо організаторів фейкових компаній «VinEco» та «Vinex Trade», які діяли як фінансова піраміда. Шахраї переконували людей вкладати гроші під обіцянки високих прибутків і бонусів за залучення нових інвесторів.

У схемі постраждали щонайменше 94 інвестори, які втратили майже 26 млн грн. Організатор — 28-річний житель Березівщини — легалізував незаконно отримані кошти, зокрема, купив 5 земельних ділянок та 25 авто.

Фігурантам повідомлено про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, а організатору — ще й за легалізацію кримінальних доходів. Обвинувальний акт направлено до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

