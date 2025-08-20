Після ворожої атаки на Ізмаїл зазнала руйнувань інфраструктура, спалахнула велика пожежа

Внаслідок чергового обстрілу з боку Російської Федерації в місті Ізмаїл пошкоджено об'єкти інфраструктури та виробничі приміщення. На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

За інформацією Одеської обласної військової адміністрації, в результаті атаки постраждав один чоловік — йому надається вся необхідна медична допомога.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області, через влучання виникла масштабна пожежа на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури. До гасіння було залучено 54 рятувальники, 16 одиниць техніки, пожежний потяг Укрзалізниці та місцева пожежна команда.

Правоохоронці документують черговий воєнний злочин проти мирного населення Одещини.