Одеситам пропонують безоплатно обстежитися на онкопатології кишечника

21 серпня в Одесі проведуть безоплатний скринінг на колоректальний рак
За ініціативи Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради 21 серпня 2025 року в медичних закладах міста відбудеться профілактична акція з безоплатного скринінгу на колоректальний рак.
Усі охочі зможуть пройти лабораторне обстеження калу на приховану кров з 8:00 до 10:00 у клініко-діагностичних лабораторіях за е-направленням або шляхом самозвернення. Важливо дотримуватися правил збору біоматеріалу.
Раннє виявлення захворювання дає змогу своєчасно діагностувати передракові стани та злоякісні новоутворення, які добре піддаються лікуванню на ранніх стадіях.
Перелік медичних закладів, де 21 серпня проводитиметься скринінг:
ЦПМСД № 4 — вул. Левітана, 62, 1-й поверх, каб. 13
КДЦ № 6 — вул. Добровольців, 26а, 1-й поверх, каб. 106
КДЦ № 20 — вул. Левітана, 62, 3-й поверх, каб. 346
КДЦ № 29 — вул. Кримська, 66, 1-й поверх, каб. 6
МКЛ № 1 — вул. Болгарська, 38, 3-й поверх
Міська лікарня № 5 — вул. Троїцька, 38, 2-й поверх
Міська лікарня № 8 — Фонтанська дор., 110, 2-й поверх
МКЛ № 11 — вул. Віталія Нестеренка, 5г, 1-й поверх
