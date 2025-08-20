Одеситам пропонують безоплатно обстежитися на онкопатології кишечника

21 серпня в Одесі проведуть безоплатний скринінг на колоректальний рак

За ініціативи Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради 21 серпня 2025 року в медичних закладах міста відбудеться профілактична акція з безоплатного скринінгу на колоректальний рак.

Усі охочі зможуть пройти лабораторне обстеження калу на приховану кров з 8:00 до 10:00 у клініко-діагностичних лабораторіях за е-направленням або шляхом самозвернення. Важливо дотримуватися правил збору біоматеріалу.

Раннє виявлення захворювання дає змогу своєчасно діагностувати передракові стани та злоякісні новоутворення, які добре піддаються лікуванню на ранніх стадіях.

Перелік медичних закладів, де 21 серпня проводитиметься скринінг: