В Одеській області чоловік проник у двір і напав на власника

У Петровірівській громаді 52-річний чоловік проник у двір односельця, щоб викрасти нутрій. Господар застав його на місці, після чого зловмисник накинувся на нього з кулаками. Побивши потерпілого, втік без здобичі — тварин розгубив.

Правоохоронці швидко встановили місцезнаходження нападника та затримали його. Виявилося, він уже має судимість за крадіжку, а також є обвинуваченим у зґвалтуванні й перебував під цілодобовим домашнім арештом, який порушив, скоївши новий злочин.

Йому повідомлено про підозру в грабежі з проникненням у приміщення під час воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ). Санкція — до 10 років ув’язнення. Суд узяв чоловіка під варту. Розслідування триває.