В Одесі поліція знайшла підлітків, які заблукали в катакомбах

Учора в Одесі жінка повідомила поліцію про зникнення свого 13-річного сина. Правоохоронці оперативно з’ясували, що хлопець разом із товаришем вирушив досліджувати катакомби. До пошуків залучили кінологів, рятувальників і спелеологів.

Менш ніж за годину дітей знайшли за 300 метрів від виходу з катакомб. З ними були ще двоє молодших знайомих. На щастя, ніхто не постраждав — усіх повернули додому.

Поліцейські провели профілактичні бесіди з дітьми та батьками. На дорослих склали адмінпротоколи за неналежний нагляд за дітьми (ч. 1 ст. 184 КУпАП). Матеріали передадуть до суду.