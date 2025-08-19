Одеські новини ТОП Новини 

Рух транспорту на вул. Мечникова буде перекрито на місяць

редактор

З 25 серпня по 25 вересня на вулиці Мечникова в Одесі буде перекрито рух транспорту на ділянці від Ольгіївського узвозу до провулку Сеченова.

Обмеження пов’язані з проведенням робіт із ліквідації пошкоджень магістральної мережі.

Розпорядження підписав міський голова.

