Посадовці морського порту на Одещині привласнили понад 8 мільйонів гривень

Керівники державного підприємства спільно з бізнесменом організували закупівлю двох телескопічних навантажувачів за завищеною ціною. За документами техніка була потрібна для роботи в порту, але до тендерного комітету подали штучно завищені показники.

У результаті держпідприємство уклало договір майже на 20 млн грн, тоді як реальна вартість техніки становила близько 12 млн грн. Збитки для держави — понад 8 млн грн.

Схему викрили слідчі Нацполіції спільно з Офісом Генпрокурора та СБУ. Під час обшуків вилучено документи та докази. Підозри оголошено трьом посадовцям за статтями про службову недбалість і зловживання владою. Їм загрожує до 6 років ув’язнення. Розслідування триває.