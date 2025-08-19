Одеса позбувається незаконної реклами: демонтаж триває

В Одесі продовжується демонтаж зовнішньої реклами та вивісок, встановлених із порушенням чинних нормативів.

У період з 11 по 15 серпня 2025 року Управління реклами Одеської міської ради спільно з КУ «Одесреклама» провели демонтаж 41 рекламної конструкції, розміщеної з порушенням встановлених правил.

Робота з контролю за дотриманням вимог щодо розміщення рекламних носіїв та вивісок триває.