На Одещині п’яний водій влаштував ДТП: один пасажир загинув, троє постраждали

Сьогодні вранці в Савранській громаді сталася смертельна ДТП. 41-річний водій «Lexus GS300» не впорався з керуванням, з’їхав з дороги, в'їхав у дерево й перекинув авто.

Унаслідок аварії загинув 45-річний пасажир. Ще троє — водій, 46-річна жінка та 44-річний чоловік — госпіталізовані з травмами. Встановлено, що водій був у стані алкогольного сп’яніння.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ. Автомобіль вилучено, призначено експертизи. Розслідування триває.