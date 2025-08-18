Юні одесити представляють Україну в міжнародному таборі в Баварії

17 серпня делегація з 20 учнів та 4 вчителів Одеської гімназії № 26 вирушила до Баварії (Німеччина) для участі в міжнародному молодіжному таборі Talent-Akademie – 2025. Захід організовано в межах співпраці з недільною школою «Знайко» з міста Ульм.

Мета табору — розвиток творчих здібностей, міжкультурний діалог, комунікація, лідерство та толерантність. Учасників чекають виступи, майстер-класи, мовні ігри та екскурсії.

Дорогою діти відвідали Прагу, де познайомилися з архітектурними пам’ятками та середньовічною атмосферою міста.

Поїздка стала для юних одеситів символом нових можливостей і міжнародної дружби.