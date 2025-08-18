В Ізмаїлі та Рені трьох чоловіків судять за домашнє насильство: двоє вже отримали вироки

Поліція завершила досудові розслідування щодо трьох чоловіків, які систематично чинили психологічне насильство над родичами. Двоє — мешканці Ізмаїла, один — із Рені. Їхніми жертвами стали брат, мати та колишня дружина.

Порушники ігнорували рішення суду та відмовлялись проходити корекційні програми. Двоє з них вже визнані винними: одному призначено два роки пробаційного нагляду, іншому — півтора року умовного терміну. Справа третього ще розглядається в суді.