Поліція з’ясовує обставини ДТП у Подільську — загинула пенсіонерка
Увечері 17 серпня на перехресті вулиць 8-го Березня і Армійської водій Mercedes збив 87-річну жінку, яка переходила дорогу, і зник з місця аварії.
Пішохідка померла до приїзду швидкої. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП та розшукує водія
