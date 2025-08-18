Поліція з’ясовує обставини ДТП у Подільську — загинула пенсіонерка

Увечері 17 серпня на перехресті вулиць 8-го Березня і Армійської водій Mercedes збив 87-річну жінку, яка переходила дорогу, і зник з місця аварії.

Пішохідка померла до приїзду швидкої. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП та розшукує водія